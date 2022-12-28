Главы Минобороны России, Турции и Сирии обсудили в Москве решение сирийского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом урегулирование кризиса в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии, – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили главы Минобороны трех стран, переговоры в Москве прошли конструктивно. Стороны отметили необходимость продолжения диалога в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и Ближневосточном регионе.

Между тем турецкая газета Hurriyet пишет, что встреча в российской столице стала первым официальным контактом Турции и Сирии за послдение 11 лет.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре этого года Турция начала в Сирии воздушную операцию «Коготь-меч», задействовав свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Воздушные удары, поддержанные с земли артиллерией, наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы Рабочей партии Курдистана (РПК).