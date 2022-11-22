Минобороны Турции заявило о нейтрализации 184 террористов в Сирии и Ираке за два дня

В Турции назвали количество уничтоженных в ходе операции "Коготь-меч" террористов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция заявила об уничтожении 184 террористов на территории Сирии и Ирака за два дня проведения операции «Коготь-меч». Об этом в понедельник 21 ноября рассказал глава турецкого минобороны Хулуси Акар. Заявление Акара опубликовано на сайте Министерства национальной обороны Турции.

«С момента начала операции «Коготь-меч» при помощи самолетов и огневой поддержки с земли уничтожены 184 террориста», - сказал Хулуси Акар, добавив, что эта цифра будет увеличиваться, «пока не будет уничтожен последний террорист».

Напомним, президент Турции Эрдоган отдал приказ о проведении операции в курдских районах Ирака и Сирии по возвращении с саммита G20.

В воздушной операции «Коготь-меч» Турция задействовала свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.

Минобороны Турции сообщало, что воздушная операция под названием «Коготь-меч» была направлена против курдских боевиков, базирующихся на северных территориях Ирака и Сирии. Также в турецком оборонном ведомстве заявили о соответствии проведенной операции Уставу ООН.

Турецкий лидер заявил, что не обсуждал воздушную операцию Турции на севере Сирии и Ирака с Путиным и Байденом.