SpaceX подняла на орбиту Земли 54 интернет-спутника Starlink

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками Фото: REUTERS

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками для интернет-сети Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

"Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния)", - говорится в сообщении.

Двухступенчатый носитель с бортовым номером B1062 стартовал на мысе Канаверал в штате Флорида около 04:30 по местному времени, 12:30 по Москве. Его первая ступень использовалась ранее для 10 других запусков.

Ожидается, что примерно ступень через 9 минут после отправки в автоматически приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.

SpaceX заверяет, что Starlink сможет гарантировать доступ в интернет в любой точке мира со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Напомним, 16 декабря 2022 года ракета Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила 54 спутника для орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink. Все спутники были успешно выведены на орбиту. В тот момент группировка спутников американской компании составила более чем 3,3 тыс. рабочих аппаратов.