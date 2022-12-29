Депутат Госдумы Васильев считает, что вопрос о возобновлении переговоров РФ и Украины будут решать США

Депутат Владимир Васильев выступил с важным заявлением по мирным переговорам Москвы и Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции «Единой России» в Госдуме РФ Владимир Васильев рассказал, насколько возможны, по его мнению, прямые дипломатические переговоры Москвы и Киева.

В разговоре с журналистами информагентства РИА Новости Васильев назвал возможные мирные переговоры с Украиной "диалогом с США". По его мнению, встречи и дипломатические консультации совершенно точно не возобновятся по желанию киевских властей.

"Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины", — подчеркнул парламентарий.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили о том, что Москва готова к прямым дипломатическим переговорам с Киевом по поводу урегулирования конфликта, однако Украина в любом случае должна будет учесть все условия, требования и озабоченности РФ (в частности, Киеву придется согласиться с фактом вхождения в состав России четырех новых субъектов - Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей).

В российском внешнеполитическом ведомстве также напоминают о том, что ранее Киев под нажимом своих западных партнеров фактически саботировал мирные переговоры с Россией. несмотря на то, что в ходе первых раундов консультаций стороны сумели найти определенные точки соприкосновения.