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НовостиПолитика6 декабря 2022 16:16

В МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам по гарантиям безопасности с Западом

Москва не собирается никого ни очем просить, подчеркнули в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России заявили о готовности вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом

В МИД России заявили о готовности вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия готова вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности, если там проявят интерес к таким переговорам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но, как и в ситуации с диалогом по стратегической стабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим», – сказал он журналистам.

По словам дипломата, если на Западе сделают выводы из происходящих событий и подтвердят, что они готовы к «более «дравому и сбалансированному» диалогу готовы, тогда за Москвой «дело не станет».

Как писал сайт kp.ru, первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли в Женеве 10 января 2022. Они продолжались около восьми часов.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы.