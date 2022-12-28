В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, сообщают местные СМИ.

По информации издания «Думская», рабочие утром в среду, 28 декабря, начали демонтировать монумент. В настоящее время к площади, на которой установлен памятник «Основателям Одессы», проехать невозможно.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что на территории, где расположен монумент, проводятся работы и людей туда не пускают.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября Городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников «Основателям Одессы» и полководцу Александру Суворову. За демонтаж памятника Екатерине II высказались 43 депутата, один не голосовал, тех, кто был против или воздержался не было. Аналогично прошло голосование за демонтаж памятника Александру Суворову.

В администрации Одессы заявляли, что памятник Екатерине II не представляет художественной ценности. Остальные четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» планировалось вернуть в музей.