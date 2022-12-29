The Hill: президент США Байден не доверяет части своей охраны

Выяснилось, что президент США Джо Байден не доверяет части своей охраны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден не испытывает никакого доверия к своей личной охране, поскольку всерьез считает часть агентов секретной службы сторонниками своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа. Об этом рассказал американским журалистам писатель Крис Уиппл, который посвятил книгу жизни Белого дома.

«У Байдена есть проблемы с доверием к некоторым агентам. Отчасти из-за того, что некоторые агенты являются сильными сторонниками бывшего президента Трампа», — передает слова Уиппла американское издание The Hill со ссылкой на книгу о жизни Белого дома.

Ранее стало известно о том, что Байден уже всерьез готовится к президентским выборам 2024 года - политик собирается переизбраться на пост руководителя Соединенных Штатов на второй четырехлетний срок. Предполагается, что выдвигаться в президенты в 2024-м нынешний хозяин Белого дома будет от Демократической партии США.

Его главным конкурентом на предстоящих выборах, как ожидается, может стать эпатажный миллиардер Дональд Трамп, который ранее уже занимал пост президента Соединенных Штатов (впрочем, пока у экспертов нет окончательной уверенности в том, что Трамп сумеет одержать победу на праймериз Республиканской партии США). Трамп пообещал, что примет участие в выборах при любом раскладе, однако он очень надеется, что сумеет заручиться поддержкой республиканцев.