Сергей Лавров рассказал о своем отношении к украинским политикам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешние украинские политики недоговороспособны. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы", — пояснил Лавров, ранее неоднократно рассказывавший о том, что РФ в ходе мирных переговоров с Украиной уже готова была к подписанию различных мирных соглашений, однако процесс урегулирования конфликта в итоге был сорван Киевом по указанию "западных партнеров властей Украины".

Накануне руководитель фракции "Единой России" в Государственной думе РФ Владимир Васильев сообщил о том, что, по его мнению, сценарий с возобновлением в ближайшее время прямых политико-дипломатических переговоров между Москвой и Киевом малореален.

Российский парламентарий полагает, что в реальности руководству РФ необходимо договариваться не с Украиной, а с Соединенными Штатами, ведь только в этом случае есть шанс достигнуть прочных и долговременных соглашений по вопросам мирного урегулирования конфликта.