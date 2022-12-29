Российские танки Т-80 прибыли на запорожское направление Фото: Мария АНАНОВА

На Запорожское направление прибыли российские танки Т-80 БВ, которые в несколько раз превосходят машины украинских боевиков.

По словам члена экипажа, такой танк не оставляет шансов боевым машинам противника.

- Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Она намного маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет, - рассказал РИА Новости член экипажа танка Т-80БВ.

В ноябре этого года член главного совета запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщал, что Запорожская область Российской Федерации может стать главным приоритетом наступления ВСУ на ближайшее время. По его словам, украинские боевики и неонацисты в ближайшее время хотят попытаться одержать какую-либо крупную победу, чтобы показать свою состоятельность западным кураторам.