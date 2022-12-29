Правительство России расширило условия семейной ипотеки Фото: Shutterstock

Правительство России утвердило расширение условий программы «Семейная ипотека». Теперь ей смогут воспользоваться семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет.

«Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения», – сказано на сайте кабинета министров.

Ставка по программе не изменится – она составит 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита составляет составляет 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 миллионов – в других регионах. Россияне могут взять в кредит максимум 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно.

Напомним, российское правительство приняло решение о продлении действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

Ранее сайт KP.RU разбирался в особенностях программы «Семейная ипотека».