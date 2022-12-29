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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:08

Правительство России расширило условия семейной ипотеки

Сроки рождения детей при оформлении кредита теперь не имеют значения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России расширило условия семейной ипотеки

Правительство России расширило условия семейной ипотеки

Фото: Shutterstock

Правительство России утвердило расширение условий программы «Семейная ипотека». Теперь ей смогут воспользоваться семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет.

«Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения», – сказано на сайте кабинета министров.

Ставка по программе не изменится – она составит 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита составляет составляет 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 миллионов – в других регионах. Россияне могут взять в кредит максимум 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно.

Напомним, российское правительство приняло решение о продлении действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

Ранее сайт KP.RU разбирался в особенностях программы «Семейная ипотека».