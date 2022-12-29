ФСБ задержала украинского агента, передавшего СБУ данные о расположении российских войск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Херсонской области украинского агента, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные и расположении и маршрутах передвижения российских войск.

«В Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о Вооруженных силах РФ. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений», – рассказали в ведомстве ТАСС.

В ФСБ уточнили, что агент передавал собранные сведения кадровому сотруднику СБУ через мессенджер, а тот в свою очередь направлял из Вооруженным силам Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), он взят под стражу.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе сотрудники ФСБ России ликвидировали группу украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область.