Китайская система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных за границей по картам ее системы, выпущенным российскими банками. Введенный лимит эквивалентен 50 тысячам юаней в день или 500 тысячам юаней в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на платежном рынке.

«UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, карты китайской платежной системы UnionPay стали популярны в России после того, как введения антироссийских санкций, которые коснулись приема карт Visa и Mastercard за границей. Карты UnionPay работают в 180 странах мира. Однако в октябре этого года финская сеть Nosto, была единственной в стране, обслуживающей китайскую систему, отказалась принимать UnionPay. Представитель Nosto Ристо Лепо заявил, что такое решение принято в связи с большим спросом на наличность у россиян.