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НовостиЭкономика29 декабря 2022 11:06

Китайская система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за границей

Введенный лимит эквивалентен 500 тысячам юаней в год
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китайская система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за границей

Китайская система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за границей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных за границей по картам ее системы, выпущенным российскими банками. Введенный лимит эквивалентен 50 тысячам юаней в день или 500 тысячам юаней в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на платежном рынке.

«UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, карты китайской платежной системы UnionPay стали популярны в России после того, как введения антироссийских санкций, которые коснулись приема карт Visa и Mastercard за границей. Карты UnionPay работают в 180 странах мира. Однако в октябре этого года финская сеть Nosto, была единственной в стране, обслуживающей китайскую систему, отказалась принимать UnionPay. Представитель Nosto Ристо Лепо заявил, что такое решение принято в связи с большим спросом на наличность у россиян.