Путин заявил о строительстве четырех атомных подводных лодок, которые обеспечат безопасность России Фото: REUTERS

В России запланировано строительство четырех атомных подводных лодок, которые обеспечат безопасность на протяжении десятилетий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 декабря, принимая участие в подъеме по видеосвязи флага на поступающих в Военно-Морской Флот РФ (ВМФ) кораблях.

«Я отмечу, что в рамках госпрограммы вооружений будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», - сказал российский лидер, отметив также, что на введенном в строй атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» на сегодняшний день установлены баллистические ракеты «Булава», которые существенно повысили потенциал ядерных морских сил России.

Напомним, сегодня, 29 декабря, Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, а также спустил на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III».