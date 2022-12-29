Глава разведки Украины Буданов заявил о тупике в боевых действиях Фото: REUTERS

Боевые действия на Украине зашли в тупик, Киев не способен победить Россию на всех направлениях. Это признал начальник главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР незалежной также добавил, что сейчас украинская сторона надеется на поставки нового оружия от западных стран. При этом он ожидает, что это в арсенале будут "более совершенное оружие".

- Ситуация просто застопорилась, - заявил Буданов в интервью BBC.

Напомним, Россия приложит все усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. Киев сам отказывается от переговоров, отметил глава государства. А до этого Путин заявлял, что Украина вернула переговоры с Россией в тупик.