Times: У ВСУ под Угледаром не хватает минометов Фото: Александр КОЦ

Командир украинского батальона Назарий Кишак пожаловался, что у него в семь раз меньше минометов в районе Угледара (Донецкая Народная Республика), чем у российских сил, об этом сообщила британская газета Times.

Кишак заявил, что соотношение минометов 1:7 в пользу русских. Я не уверен, что мы сможем их сдержать, потому что у нас недостаточно артиллерии. Нам также очень мешает грязь».

Он подчеркнул, что именно из-за грязи вход и выход из Угледара «невероятно затруднены» для солдат.

По его мнению, «из-за грязи нам пока не стоит начинать наступление. Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того?».

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря на Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества. Минобороны РФ сообщило, что российские силы также ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.

Также отмечено, что были уничтожены американские гаубицы М777, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые использовали украинские военные.