Российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

На Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские силы также ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.

- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов, - сообщили телеграм-канале военного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили американские гаубицы М777, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые использовали украинские военные.

12 декабря ВС РФ уничтожили до 70 украинских военнослужащих во время огневого атаки по ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Там в министерстве обороны уточняли, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8.