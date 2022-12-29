American Spectator: США стали признавать неизбежность поражения Украины Фото: REUTERS

США стали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте, который спровоцировала роковая ошибка Вашингтона начать расширение НАТО на Восток, об этом написал Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator.

Он отметил, что администрация Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу».

В статье Семп заявил, что громкие слова американских политиков о судьбоносном значении исхода украинского кризиса направлены на то, чтобы «заручиться поддержкой для увеличения помощи» Зеленскому.

Автор подчеркнул, что предложения о наращивании военного арсенала ВСУ — это безответственная риторика, которая может иметь опасные последствия.

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года глава Чечни Рмзан Кадыров заявил, что украинское командование не успевает как следует обучить новобранцев и восполняет огромные потери ВСУ неподготовленными бойцами. Кадыров отметил, что в таких условиях потери ВСУ становятся еще больше, а количество желающих оказывать сопротивление российским войскам уменьшается.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий жаловался на плохую подготовку в Британии, а также, что ВСУ бросили солдат на позиции без еды, воды и оружия с приказом «обороняйтесь».