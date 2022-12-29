Вучич отменил высшую степень боеготовности сербской армии из-за ситуации в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич отменил состояние высшей степени боевой готовности Вооруженных сил страны, введенное в связи с ситуаций в Косово и Метохии.

Как передает сербское издание Tanjug, информацию об этом подтвердили в администрации главы государства.

Напомним, на этой неделе президент Сербии отдал приказ привести в состояние высшей боевой готовности Вооруженные силы страны. В разговоре с журналистами глава Минобороны республики Милош Вучевич подчеркнул, что армия Сербии защищает суверенитет и территориальную целостность страны, а также обеспечивает защиту всех граждан, предотвращая насилие и террор.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вучич призвал власти Косово и Метохии демонтировать баррикады на границе. Вместе с тем политик поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косове.