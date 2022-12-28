Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косове

Президент Сербии Вучич также поблагодарил Индию и Китай за поддержку страны в конфликте с Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России за политическую поддержку страны в период обострения конфликта с Косово и Метохией. Об этом он сказал в эфире телеканала TV Pink перед встречей с гражданами, проживающими в Косове и Метохии

"Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает... Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем", - сказал Вучич.

Лидер Сербии добавил, что он отправляется в город Рашка на административной линии с Косово и Метохией, чтобы встретиться с представителями косовских сербов.

"Каким бы ни было решение народа, я его приму, буду с ними, и мы сохраним сербское единство", - написал он в Instagram, запрещенном в РФ, принадлежащем корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

Также Александр Вучич призвал сегодня, 28 декабря 2022 года, власти Косово и Метохии демонтировать баррикады на границе и попросил косовских сербов покинуть барьеры.

Напомним, Министр обороны суверенной республики Косово Арменд Мехай заявлял, что действия Сербии привели к эскалации ситуации на общей границе с Косово. По его словам, Белград ищет все время предлог для того, чтобы увеличить "численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств".

Также сегодня, 28 декабря 2022 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что заявления о деструктивном влиянии России на ситуацию в Косово являются неверными.