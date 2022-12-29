СБУ обыскивает храмы УПЦ в Днепропетровской области Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные» мероприятия в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Днепропетровской области, об этом сообщило на своей странице в соцсети управление СБУ по Днепропетровской области

«На Днепропетровщине проходят контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви», - сказано в сообщении.

Уточнялось, что обыски проводились на объектах, расположенных в Кривом Роге Днепропетровской области.

В сообщении указано, что обыски прошли в епархиальном управлении, Спасо-Преображенском соборе Свято-Николаевском храме, Свято-Владимирском мужском монастыре и в Храме Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольне.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года СБУ проводила обыски в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области. Как уточнялось, речь шла о в том числе и о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы.

В конце ноября этого года СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

Ранее СБУ проводила обыски на территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.