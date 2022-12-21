СБУ проводит обыски в монастыре Украинской православной церкви в Сумской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 21 декабря сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области.

«Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Сумской области», - сказано в заявлении СБУ, где уточняют, что речь идет в том числе о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы.

Напомним, в конце ноября текущего года Служба безопасности Украины провела обыски у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). Незадолго до этого появилось сообщение о начале обысков на территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви, а в СБУ заявили о проведении «контрразведывательных мероприятий».