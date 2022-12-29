Умер Эдуард Артемьев, знаменитый композитор

Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет Фото: Иван ПРОХОРОВ

В возрасте 85 лет ушел из жизни советский и российский композитор Эдуард Артемьев. О смерти народного артиста сообщил ТАСС его сын Артемий Артемьев.

В начале декабря этого года Эдуард Артемьев был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести. Отмечалось, что данная ситуация осложняется многочисленными хроническими заболеваниями сердца. У артиста был порок сердца, а также сердечная недостаточность. Кроме того, позже сын композитора сообщил, что его отец был переведен в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев широко известен как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, а также Андрея Кончаловского. Этот композитор стал четырехкратным лауреатом Государственной премии Российской Федерации (1993, 1995, 1999, 2017), а также лауреатом Государственной премии РСФСР (1988).