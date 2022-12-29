Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за организацию диверсий Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание диверсионных сообществ.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Уголовный кодекс России дополняется новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Закон предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет заключения со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей за склонение к совершению диверсий и за их финансирование. За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, будет грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. От 15 лет до пожизненного срока предусмотрено за организацию и пособничество диверсиям.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Совет Федерации поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.