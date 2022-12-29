Силуанов заявил, что Россия будет определять цены на нефть по рыночным принципам Фото: REUTERS

Россия при продаже своей нефти, не присоединившимся к потолку цен, будет устанавливать ее стоимость на основании рыночных принципов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы будем продавать по рынку, по тем контрактам, которые будут заключать наши поставщики со странами, которые не вводят потолок. Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании потолков, которые не могут работать в рамках рыночного ценообразования», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как считает глава Минфина РФ, Россия была и останется одним из крупнейших экспортеров нефти.

Напомним, с 5 декабря начал свое действие потолок цен на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз. Российская сторона не намерена поставлять нефть в страны, которые будут следовать принципу ценового потолка, предупреждал вице-премьер РФ Александр Новак.

В США считают, что потолок цен на нефть из России обернется для стран G7 неподъемными последствиями и не принесет Западу желаемых результатов.