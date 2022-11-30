В США считают, что потолок цен на нефть из России обернется для G7 неподъемными последствиями

Потолок цен на нефть из России обернется для G7 неподъемными последствиями Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России может обернуться для стран G7 неподъемными последствиями и не принесет желаемых для Запада результатов, об этом сообщили в американском издании The National Interest.

Автор публикации отмечает, политика ограничения цен на нефть из России и превращение G7 в картель покупателей не способствуют стабилизации мирового рынка топлива

По мнению обозревателя Мэтью Мэя, «несмотря на хитрую логику, план «большой семерки» либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российской нефти».

Мэй подчеркивает, что безболезненные для Запада экономические выпады в сторону России уже закончились, в арсенале Вашингтона и Брюсселя остались лишь меры, причиняющие вред самим странам «семерки».

Журналист привел июльский прогноз JPMorgan, согласно которому, если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, цена на нефть марки Brent может подскочить до 380 долларов за баррель

Автор в итоге заявил, «если это произойдет, цена экономической кампании Запада против России может стать непосильной для всех».

Как сообщал сайт KP.RU, 29 ноября 2022 года страны ЕС вновь не смогли договориться об уровне ограничения стоимости российской нефти.

Зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, Россия не приемлет установление потолка цен на поставки нефти вне зависимости от его уровня.