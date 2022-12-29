МИД Белоруссии вызвал посла Украины после падения украинской ракеты на территории страны

МИД Белоруссии выслала посла Украины после падения украинской ракеты на территории страны Фото: соцсети

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины в Минске Игоря Кизима в связи с падением украинской ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

«29 декабря 2022 в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи с зафиксированным сегодня пуском с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300 в направлении территории Беларуси», – сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в белорусском МИД, Минск потребовал от украинской стороны незамедлительно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты и наказать виновных, а также принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 29 декабря, Минобороны Белоруссии сообщило о падении украинской ракеты ЗРК С-300 около населенного пункта Иваново Брестской области. В военном ведомстве уточнили, что ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны около 10 часов утра. Ее обломки были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.