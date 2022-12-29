Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня 2023 Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Правительство России внесло изменения в постановление о запрете на въезд в РФ грузовых автомобилей из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и Украины продлив его до 30 июня следующего года.

«31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Евросоюз запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. Спустя неделю белорусы запретили въезд европейским фурам. Те пробирались В Россию через Прибалтику, не забыв «накрутить счетчик» цен.

Российские власти с 10 октября ввели запрет на перевозки грузов по территории России транспортными средствами перевозчиков из всех стран Европейского союза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины. Но есть исключения. Минпромторг определил список из 58 товаров, которые иностранные фуры могут везти напрямую из Европы в Россию, не перегружая на границе. В их числе мясо, молочная продукция, живые животные, фрукты, овощи, орехи, кондитерка, какао, медикаменты, табак, пластмасса, стекло, музыкальные инструменты, часы, контрацептивы, алкоголь.