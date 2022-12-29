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НовостиПолитика29 декабря 2022 15:43

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня 2023

Срок действия постановления истекал 31 декабря этого года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня 2023

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня 2023

Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Правительство России внесло изменения в постановление о запрете на въезд в РФ грузовых автомобилей из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и Украины продлив его до 30 июня следующего года.

«31 декабря 2022 года заменить словами 30 июня 2023 года», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Евросоюз запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. Спустя неделю белорусы запретили въезд европейским фурам. Те пробирались В Россию через Прибалтику, не забыв «накрутить счетчик» цен.

Российские власти с 10 октября ввели запрет на перевозки грузов по территории России транспортными средствами перевозчиков из всех стран Европейского союза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины. Но есть исключения. Минпромторг определил список из 58 товаров, которые иностранные фуры могут везти напрямую из Европы в Россию, не перегружая на границе. В их числе мясо, молочная продукция, живые животные, фрукты, овощи, орехи, кондитерка, какао, медикаменты, табак, пластмасса, стекло, музыкальные инструменты, часы, контрацептивы, алкоголь.