Путин освободил участвующих в спецоперации военных от декларирования доходов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин временно освободил от декларирования доходов и расходов военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновников, которых командировали в новые российские регионы. Соответствующий пункт содержится в указе главы государства, опубликованном в четверг, 29 декабря.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение … и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», - сказано в соответствующем документе.

Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе «в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Государственную думу РФ внесли проект закона о мерах поддержки супругов погибших участников специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, предусмотренные меры социальной поддержки не будут завесить от каких-либо условий проживания.