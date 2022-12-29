Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для детей участников спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев специальной военной операции, а также для детей военных - участников спецоперации на Украине. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Закон вводит специальную квоту в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои Российской Федерации, а также лица, награжденные тремя орденами Мужества, имеют право поступить в вузы без каких-либо вступительных испытаний. Кроме того, предусмотрена квота в 10% на приоритетное зачисление для детей военных, которые получили ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

Напомним, Путин также временно освободил от декларирования доходов и расходов военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновников, которых командировали в новые регионы России.