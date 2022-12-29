Глава минобороны Франции Лекорню объяснил, почему Париж не поставит Киеву танки «Леклерк» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж не будет поставлять Киеву танки «Леклерк», так как ВСУ не справятся с их починкой, об этом заявил по итогам визита на Украину глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Париж априори не будет поставлять танки «Леклерк», потому что их обслуживание слишком сложно для украинской армии, а оно им понадобится немедленно», — приводит издание Le Figaro слова министра.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание сообщало, что 18 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта. Причиной необходимого ремонта военной техники стала большая интенсивность ведения огня, из-за которого ствол САУ очень быстро изнашивается.

Ранее отмечалось, что у французской армии практически закончилась артиллерия. Это случилось после того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок Caesar.