Le Figaro: 18 французских САУ CAESAR, поставленных Украине, требуют ремонта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, предоставленные Украине в качестве военной помощи, требуют ремонта, об этом сообщило французское издание Le Figaro.

В публикации отмечено, что причиной необходимого ремонта военной техники стала большая интенсивность ведения огня, из-за которого ствол САУ очень быстро изнашивается.

Как уточняется, один из CAESAR вовсе вышел из строя, и эксплуатировать его пока не получится.

В статье указывается, что такая проблема в украинской армии наблюдается из-за отсутствия необходимых запасных частей, поэтому у них нет возможности устранить эту проблему. Пока САУ отправятся на ремонт в Польшу.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу заявил, что Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, а также планирует в начале следующего года доставить новую партию оружия.

В конце ноября 2022 года Франция поставила Украине реактивные системы залпового огня LRU. Однако, сообщалось, что у французской армии практически закончилась артиллерия. Это случилось после того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок Caesar.