Психолог объяснила страх Деда Мороза у детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог и семейный психотерапевт Кристина Ковалевская объяснила родителям, почему дети могут бояться Деда Мороза.

По словам эксперта, для маленького ребенка, который впервые в жизни столкнувшегося с Дедом Морозом вживую, волшебник может показаться шумным незнакомцем с бородой. Причем на нем довольно необычная одежда, а при себе мешок и палка. Из-за этого встреча с персонажем для маленьких детей может обернуться стрессом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Ребенка, не имеющего опыт взаимодействия с таким героем, Дед Мороз может напугать, и это абсолютно нормально, ведь многие страхи в этом возрасте связаны именно с неизвестностью и недостаточностью опыта. Детей часто пугает что-то новое, тем более, если оно шумное, непонятное и вторгается в личное пространство, - объясняет специалист.

Психолог также добавила, что малышу можно помочь подготовиться к такой встрече.

- Можно использовать сказки про Деда Мороза, показывать картинки или украшать дом сувенирами с его изображением.... или вместе написать Деду Морозу письмо, чтобы ребенок знал, что общаться с волшебником не так страшно, - пояснила Ковалевская

Ранее телеканал "360" сообщал про несколько способов, которые помогут создать новогоднее настроение. Например, можно красиво упаковать подарки и подписать под них открытки. Еще один вариант: составить список желаний. Можно даже отправить письмо Деду Морозу

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