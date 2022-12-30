Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 23:45

Стало известно, где похоронят Пеле

Пеле будет похоронен на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос
Александр КИСЛОВ
Обнародовано место, где обретет свой последний путь легендарный футболист Пеле

Обнародовано место, где обретет свой последний путь легендарный футболист Пеле

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехкратного чемпиона мира по футболу, легендарного бразильского футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище, которое расположено в городе Сантос. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники распространил интернет-портал G1.

В публикации издания подчеркивается, что данное кладбище ранее официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса как "самое высокое кладбище мира". Это 32-этажное строение, в котором достаточно места для захоронения 25 тысяч человек. Каждый этаж рассчитан на 150 усыпальниц, оснащенных сложной системой вентиляции. Построено оно было в 1983 году, правда, изначально это было невысокое здание, но место для захоронение пользовалось такой популярностью, что пришлось достраивать верхние этажи.

На церемонии похорон Пеле, как ожидается, будут присутствовать исключительно семья и близкие друзья легенды мирового футбола. Никого из коллег футболистов, а также именитых и влиятельных бразильцев (включая президента страны) на похороны Пеле, по данным портала, не позовут.

На этом кладбище Пеле обретет последний путь

На этом кладбище Пеле обретет последний путь

Фото: EAST NEWS

Футболист купил себе там место 19 лет назад. Построил его аргентинец Хосе Альтстут, который был другом легендарного спортсмена.

Так выглядит кладбище, где похоронят Пеле

Так выглядит кладбище, где похоронят Пеле

Фото: EAST NEWS

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, долгие годы страдавший от онкологии.