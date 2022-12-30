Стало известно, где похоронят Пеле

Обнародовано место, где обретет свой последний путь легендарный футболист Пеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехкратного чемпиона мира по футболу, легендарного бразильского футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище, которое расположено в городе Сантос. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники распространил интернет-портал G1.

В публикации издания подчеркивается, что данное кладбище ранее официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса как "самое высокое кладбище мира". Это 32-этажное строение, в котором достаточно места для захоронения 25 тысяч человек. Каждый этаж рассчитан на 150 усыпальниц, оснащенных сложной системой вентиляции. Построено оно было в 1983 году, правда, изначально это было невысокое здание, но место для захоронение пользовалось такой популярностью, что пришлось достраивать верхние этажи.

На церемонии похорон Пеле, как ожидается, будут присутствовать исключительно семья и близкие друзья легенды мирового футбола. Никого из коллег футболистов, а также именитых и влиятельных бразильцев (включая президента страны) на похороны Пеле, по данным портала, не позовут.

На этом кладбище Пеле обретет последний путь Фото: EAST NEWS

Футболист купил себе там место 19 лет назад. Построил его аргентинец Хосе Альтстут, который был другом легендарного спортсмена.

Так выглядит кладбище, где похоронят Пеле Фото: EAST NEWS

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, долгие годы страдавший от онкологии.