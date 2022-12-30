Власти Молдавии заявили о полном прекращении сотрудничества с РФ из-за СВО на Украине

Молдавия больше не будет вести сотрудничество РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. Об этом официально заявила президент страны Майя Санду.

«Когда мы участвовали выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала глава Молдавии в прямом эфире телеканала «Молдова-1». Она добавила, что причина такого решения — украинский конфликт.

Майя Санду коротко подчеркнула, что Молдавия солидарна с позицией Киева, но не стала вдаваться в какие-либо подробности. Она уточнила, что решение о разрыве сотрудничества с РФ не предполагает разрыва российско-молдавских дипломатических отношений или даже понижения их уровня.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ публично заявил о том, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года. При этом высокопоставленный молдавский силовик не счел нужным привести хоть какие-либо доказательства своих слов о планируемом "российском вторжении".

Впоследствии пресс-служба Мустяцэ сообщила, что он не имеет никаких конкретных сведений о возможных планах Москвы, а заявление о "нападении РФ на Кишинев" является лишь "обозначением одного из возможных сценариев развития событий" и не предполагает дополнительных ссылок на достоверные источники информации.