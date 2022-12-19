Молдавия обвинила Россию в "подготовке нападения" на республику Фото: Александр КОЦ

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года.

Однако при этом он не привел никаких доказательств.

- Вопрос не в том, предпримет ли РФ наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже - в марте-апреле, - заявил он в интервью телеканал TVR Moldova.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова в рассказала в эфире радио "КП" про закрытие ТВ-каналов в Молдавии. По ее мнению, это тот самый случай, когда "правительство превращается в "режим"". При этом она указала, что власти Молдавии уничтожают формы инакомыслия, просто используют методы тоталитарной цензуры.

16 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova.