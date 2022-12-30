ФТС сообщила, что в 2022 году в России зафиксирован рекордный профицит внешней торговли

ФТС раскрыла неожиданные данные о внешней торговле РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным. Такое прогноз дал первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — отметил Давыдов в разговоре с журналистами информагентства РИА Новости.

Он также подчеркнул, что уже в декабре нынешнего года заметно существенное снижение по экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам и по газу.

Эксперты отмечают, что большую роль сыграло то, что из-за антироссийских санкций иностранные государства разделились для РФ на дружественные и недружественные. Если предприниматель сотрудничал с зарубежным партнером из недружественной страны, ему придется искать новых контрагентов. Растет конкуренция — бизнесу важно вовремя сориентироваться, чтобы занять новые ниши, отмечают аналитики, уточняя, что многие логистические цепочки после начала санкционного давления на РФ были разорваны. При этом, как недавно заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, негативные прогнозы зарубежных экспертов, предрекавшие РФ экономический крах, абсолютно не оправдались.