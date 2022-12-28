Мишустин заявил, что снижение ВВП России составило около 2% с начала 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снижение валового внутреннего продукта России составило с начала этого года всего 2%, заявил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Негативные прогнозы многих экспертов, западных аналитиков не сбылись. Снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года», – сказал премьер-министр на заседании кабинета министров.

Напомним, ранее вице-премьер Андрей Белоусов высказал мнение, что следующий год будет для экономики Росси гораздо легче, чем 2022. По его мнению, экономика РФ вряд ли достигнет роста ВВП в 3% – прогнозируется «примерно минус 1%, чуть меньше». Вместе с тем он отметил, что властям страны удалось сохранить управляемость экономики даже в тяжелые периоды, когда был ажиотажный спрос на валюту и наличные деньги и начались проблемы с логистикой.

Между тем в Банке России назвали три сценария развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. Все варианты предполагают временное снижение уровня экономики.