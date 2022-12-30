В Британии разгорелся секс-скандал с участием членов парламента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании разгорелся скандал с участием членов парламента - их заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов. Об этом пишет газета Times.

- Членов британского парламента во время зарубежного визита в отеле встретили работники секс-индустрии, - заявляет обозреватель издания Генри Зеффман.

В публикации отмечается, что парламентариев предупреждали о рисках подобного поведения. В частности, это может обернуться для них угрозой шантажа.

Обвинения в связях с работниками секс-индустрии вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп (APPG) - неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем.

Некоторые из этих групп, как заявляет журналист, организуют командировки формата, по которому все расходы оплачиваются из бюджета. Не исключено, что такие поездки могут служить для развлекательных целей на средства налогоплательщиков.

Также в статье говорится, если представители недружественного государства получат фотографии или другие доказательства неподобающего поведения парламентариев, это может стать проблемой для страны.

Ранее сайт KP.RU писал о другом крупном скандале в Соединенном Королевстве. Так, в начале года Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки во время локдауна в разгар пандемии. На ней присутствовали 40 человек, помимо политика там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены: на улице разрешалось встречаться не более чем с одним человеком, проживающим в другом доме.