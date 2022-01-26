Британский премьер Джонсон отказался уйти в отставку из-за скандальных вечеринок во время локдауна

Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандалов с вечеринками во время локдауна. Фото: REUTERS

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала из-за вечеринок в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом он сказал в среду 26 января, выступая в британском парламенте. Лидер оппозиционной партии лейбористов Кир Стармер предложил Джонсону покинуть пост из-за скандалов с вечеринками, на что тот ответил «Нет», пишет ТАСС.

Джонсон перевел разговор на украинский кризис и предложил сосредоточиться на этой теме.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки во время локдауна в разгар пандемии.

На kp.ru сообщалось, что сотрудники Скотленд-Ярда изучают материалы о возможном нарушении ковидных ограничений на вечеринке, которая проходила на открытом воздухе в мае 2020 года на Даунинг-стрит в Лондоне. На ней присутствовали 40 человек, помимо британского премьера там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены: на улице разрешалось встречаться не более чем с одним человеком, проживающим в другом доме.