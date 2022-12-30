Глава Минобороны Греции назвал угрозы Турции провокационными

Угрозы со стороны Турции началом военного конфликта не соответствует поведению союзника по НАТО, заявил глава Минобороны Греции Фото: REUTERS

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что угрозы со стороны Турции началом военного конфликта не соответствует поведению союзника по НАТО, а скорее говорит о провокационном ревизионизме. Об этом пишет РИА Новости.

"Это заявление о casus belli, которое относится к возможности Греции осуществлять законное право, больше свидетельствует о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника в рамках Североатлантического альянса. Поэтому это должно заботить многих", - сказал Панайотопулос.

Министр подчеркнул, что Греция не намерена угрожать Турции, однако и недовольна ультиматумом, который выставляет Анкара. По его словам, Афины действуют исключительно в интересах национальной безопасности государства и с учетом норм международного права.

"Правительство правит страной и действует исходя из национальных интересов и на основе правил, регулирующих мирное сосуществование между государствами, то есть международного права, на основе международного права", - сказал Панайотопулос.

Напомним, Турция поднимет вопрос о признании суверенитета Эгейских островов, если Греция продолжит провокации, пообещал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. РИА Новости отмечает беспокойство Турции по поводу расширения территориальных вод. Если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют шесть миль, то она практически перекроет Турции возможность достичь международных вод.

Как заявил дипломат на пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, "если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов". Глава турецкого МИД обратил внимание на учения греческих военных на островах в Эгейском море. По договоренностям, на них не может быть размещено оружие, отметил он.