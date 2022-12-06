Турция выдвинула Греции ультиматум из-за ситуации вокруг Эгейских островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция поднимет вопрос о признании суверенитета Эгейских островов, если Греция продолжит провокации, пообещал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Как заявил дипломат на пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, «если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов». Глава турецкого МИД обратил внимание на учения греческих военных на островах в Эгейском море. По договоренностям, на них не может быть размещено оружие, отметил он.

По словам Чавушоглу, Греция «продолжает провокации», и поэтому Анкара «не может молчать». Дипломат заявил, что Турция не намерена игнорировать угрозы, и призвал Афины отказаться от учений.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции тяжелыми последствиями в случае обострения отношений.

После этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил Турции наказанием за нарушение границ страны.