Стала известна дата запуска производства российского лайнера МС-21

В Минпромторге заявили, что производство российского лайнера МС-21 начнется в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил что серийный выпуск российского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 начнётся в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24"

"Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям", - поделился Мантуров, рассказывая об МС-21.

В октябре 2022 года на расширение производства самолетов МС-21 в Иркутске правительства России выделило 15 миллиардов рублей.

Глава Приангарья Игорь Кобзев считает, что принятие расширения о производстве самолетов не только ускорит импортозамещение, но и позволит создать в регионе новые рабочие места, будут развиваться смежные производства, что несомненно приведет к развитию экономики Иркутской области.

Напомним, Росавиация выдала корпорации "Иркут" одобрение изменений в типовую конструкцию пассажирского самолета МС-21, предполагающие установку российского двигателя ПД-14, крыла из композиционных материалов российского производства.