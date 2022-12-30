Сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе агента украинских спецслужб, планировавшего теракт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали на Северном Кавказе агента украинских спецслужб, планировавшего теракт.

Задержанным оказался украинец, являющийся сторонником националистической идеологии.

- В декабре 2022 года на территории СКФО была предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в РФ по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб, - сообщили спецслужбы.

При обыске у задержанного обнаружены и изъяты "готовые к применению средства террора", сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что ФСБ России объявила о задержании трех сотрудников украинских спецслужб, которые планировали теракт на территории Российской Федерации. Спецоперацию по задержанию диверсантов провели в трех регионах России. По предварительным данным, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий планировал теракт.