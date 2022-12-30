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НовостиЭкономика30 декабря 2022 10:14

Экономист объяснил низкие темпы инфляции в России

Экономист ЦМАКП Белоусов допустил, что низкие темпы инфляции в России могут быть связаны с ростом числа теневых расчетов
София ГОНЧАРОВА
Экономист объяснил низкие темпы инфляции в России

Экономист объяснил низкие темпы инфляции в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов оценил, с чем может быть связаны необычно низкие темпы инфляции в России.

По его мнению, прежде всего, это может указывать на рост в стране числа теневых расчетов в экономике. Такое предположение он изложил в статье "Тринадцать тезисов об экономике".

- В России есть признаки развития сектора теневых расчетов - наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), - объясняет экономист.

Днем ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что инфляция в России по итогам этого года составит около 12%. Он отметил, что стране удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. При этом руководитель ведомства признал, что ожидания министерства по инфляции были более пессимистичными.