Экономист объяснил низкие темпы инфляции в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов оценил, с чем может быть связаны необычно низкие темпы инфляции в России.

По его мнению, прежде всего, это может указывать на рост в стране числа теневых расчетов в экономике. Такое предположение он изложил в статье "Тринадцать тезисов об экономике".

- В России есть признаки развития сектора теневых расчетов - наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), - объясняет экономист.

Днем ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что инфляция в России по итогам этого года составит около 12%. Он отметил, что стране удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. При этом руководитель ведомства признал, что ожидания министерства по инфляции были более пессимистичными.