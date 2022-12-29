Минфин прогнозирует инфляцию в России по итогам 2022 года на уровне 12% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инфляция в России по итогам этого года составит около 12%, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Нам удалось удержать финансовую и макроэкономическую стабильность, мы справились с инфляцией. И по этому году инфляция будет около 12%», – сказал глава Минфина в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил министр, ожидания ведомства по инфляции были более пессимистичными.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ держит под контролем инфляцию в стране, а осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря президент России Владимир Путин заявлял, что заявил, что наметился очевидный тренд на снижение инфляции в стране. По мнению главы государства, дальше РФ будет двигаться в позитивном тренде.