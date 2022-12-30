На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении в ходе артиллерийских ударов за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три бронемашины, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также военное ведомство отметило, что на Краснолиманском направлении в районе Ямполовки ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ в основных районах боевых столкновений: на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в районе Серебрянского лесничества до 70 украинских военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Донецком направлении более 80, на Южно-Донецком - 30.

Также было отмечено, что в районах населенных пунктов Времевка ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника, сожжены три артиллерийских склада ВСУ, десятки танков, бронемашин и пикапов.