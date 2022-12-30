Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 декабря 2022 10:37

На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков

Минобороны сообщило об уничтожении еще трех бронемашин
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков

На Купянском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков

Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении в ходе артиллерийских ударов за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три бронемашины, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также военное ведомство отметило, что на Краснолиманском направлении в районе Ямполовки ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ в основных районах боевых столкновений: на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в районе Серебрянского лесничества до 70 украинских военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на Донецком направлении более 80, на Южно-Донецком - 30.

Также было отмечено, что в районах населенных пунктов Времевка ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника, сожжены три артиллерийских склада ВСУ, десятки танков, бронемашин и пикапов.