Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай находятся в тесном стратегическом контакте Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и Китай находятся в тесном стратегическом контакте благодаря регулярным встречам лидеров стран в 2022 году. Об этом китайский лидер сказал на переговорах по видеосвязи с президентом РФ, начало которых транслировал телеканал "Россия-24"

"В этом году мы с вами провели две очные встречи, неоднократно разговаривали по телефону, находимся в тесном стратегическом контакте", - отметил Си Цзиньпин.

Китай намерен и дальше наращивать стратегическое взаимодействие с Россией для достижения фазы глобального партнерства, заявил председатель КНР.

"Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие с Россией, предоставлять друг другу возможности по развитию, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран", - сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР также отметил, что совместное российско-китайское партнерство в "новую эпоху демонстрируют стрессоустойчивость".

Президент России Путин пригласил китайского коллегу Си Цзиньпина посетить Москву весной 2023 года. Об этом он заявил во время проведения переговоры в онлайн-режиме 30 декабря 2022 года. Он также акцентировал внимание на том, что в условиях геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайских отношений.