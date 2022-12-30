Президент Молдавии Санду возглавила антирейтинг политиков республики Фото: REUTERS

Антирейтинг политиков Молдавии с возглавила президент республики Майя Санду. 42% респондентов считают, что она "дискредитирует политическую жизнь в республике. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Intellect group, которая занимается исследованиями в области социальных и политических наук.

Второе место в антирейтинге занимает лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор с 14,3% отрицательных голосов. И на третьем месте оказался экс-президент от социалистов Игорь Додон. Наиболее неудачным политиком его считает 13,9% населения.

Вместе с тем опрос показал, что более 60% жителей Молдавии негативно оценивают изменения в стране за 2022 год. Респондентов опрашивали по теме, как изменилась жизнь за год.

Очень негативно изменения оценили 36,9% респондентов, негативно - 26,3%. Позитивно их оценили 18,7% респондентов, очень позитивно - 9,1%, не заметили изменений 5,4%. Не смогли ответить на этот вопрос 3,6%.

Опрос проводился в период 1-20 декабря с участием 1209 респондентов. Погрешность, по данным Intellect group, составляет 2,9%.

Напомним, 6 ноября более 50 тысяч жителей Молдавии пытались попасть на центральную площадь Кишинева, где проходит митинг. Полиция блокировала движение протестующих, сообщил один из организаторов шествия, представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану.

"Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии) боится народных протестов", - сказал Цуркану.