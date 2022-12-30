ВС России уничтожили колонну украинской техники в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Артиллеристы Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали колонну украинских войск, использовав из орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Об этом спишет РИА Новости.

Как передает издание, после сообщения разведки о месте нахождения основной колонны, один-два автомобиля пошли на юг, российские военнослужащие произвели выстрел, попав в цель. После чего ВС России переместились для того, чтобы не попасть под возможный ответный удар.

«Поступил приказ погасить колонну техники, нам передали координаты, мы навелись одним орудием. И, соответственно, начали отрабатывать», - приводит издание слова одного из артиллеристов, который заявил, что после получения корректировки военнослужащие добили цель.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в четверг, 29 декабря, российские военные нанесли массированный удар по системе военного управления, а также объектам энергетики, которые обеспечивали работу оборонно-промышленного комплекса Украины.