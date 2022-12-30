"К пехоте как к грязи": Пленный боец ВСУ раскрыл настоящее отношение украинского командования к военнослужащим

Фото: скрин видео Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео с пленный украинский военнослужащим. На кадрах мужчина рассказал про преступное отношении командования ВСУ к своим подчиненным.

- Командир БТГ (батальонная тактическая группа) относится к пехоте как к грязи. С попаданием его в БТГ уровень безопасности людей в пехотном подразделении снизился до нуля. У нас очень много отказников. С нами не считались как с людьми, - раскрыл пленный боец ВСУ.

Также он заявил о хорошем обращении со стороны российских военнослужащих.

- Никаких пыток, никакого насилия. Все предельно ясно и лояльно. Вашими медиками всем была оказана помощь, - сказал мужчина на видео, которое опубликовано в телеграм-канале Минобороны рФ.

Ранее попавший в плен военнослужащий первого мотострелкового батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Яслышин рассказывал о подготовке в украинской армии попавших под мобилизацию граждан. По словам мужчины, он не хотел участвовать в боевых действиях и пытался избежать мобилизации в ВСУ, однако на выезде его остановили для проверки документов и тут же вручили повестку.